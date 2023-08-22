سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم.. انتهز فرصة الشراء

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار، وتحديدا عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين في مصر، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في محلات الصاغة، حسب آخر تحديث للأسعار أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2589 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 2265 جنيها للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 1941 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1510 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2373 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات 18120 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري المصنعية والضريبة.