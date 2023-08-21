ضبط 11 متهما في حملة على تجار السلاح والمخدرات بدمياط وأسوان

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة بأسوان، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام – كمية من مخدري الهيروين، الشابو بحوزة 8 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

كما جرى ضبط 6 قضايا سلاح ناري عبارة عن (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (7 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 791 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

وفي دمياط جرى ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين -بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.