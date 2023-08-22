سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك المصرية استقرارار ملحوظا، في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك، حسب آخر تحديث أعلنته مواقع البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الثلاثاء الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع ، وللشراء 30.85 جنيه.