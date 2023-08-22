استقرار مؤشر الدولار عالميا عند 103 نقاط مدعوما بارتفاع سندات الخزانة الأمريكية

استقر مؤشر الدولار نحو 103 نقاط اليوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن صانعي السياسة أكدوا أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة، تاركًا الباب مفتوحًا لمزيد من تشديد السياسة، مع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى المخاطر الاقتصادية لدفع الأسعار بعيدًا جدًا، مؤكدين أن قرارات الأسعار المستقبلية ستعتمد على البيانات الواردة.

مؤشر الدولار عالميًا

ويتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات تداول الدولار الأمريكي

من المتوقع أن يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 104.25 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين، من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وبالتطلع للأمام، من المتوقع أن يتم تداوله عند 108.59 نقطة خلال 12 شهرًا.