استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 21-8-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 21-8-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، إذ تراوح سعر الشراء بين 30.75 جنيه و30.90 جنيه، وعن سعر البيع يترواح بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه، وذلك بالنسبة للأعلى والأقل حسب بيانات أسعار العملات على المواقع الرسمية للبنوك.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل سعر الدولار اليوم الاثنين 21-8-2023 في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعن سعر الدولار في البنك الأھلي، سجل نفس السعر في بنك مصر، إذ أن سعر الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، جاء بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ويأتي سعر الدولار في بنك الإسكندریة بـ30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.