سعر الدولار اليوم الاثنين في ختام التعاملات.. مستقر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في ختام التعاملات، هدوء ملحوظا بجميع البنوك المصرية حيث لم تتغير الأسعار منذ بداية تعاملات الصباح بحسب ما جرى إعلانه عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، أما البيع 30.93 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في ختام التعاملات إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وذلك في بنك مصر.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.