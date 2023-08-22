إعصار هيلاري في كاليفورنيا يغمر الطرق ويهدد باستمرار الفيضانات الكارثية

يعد إعصار هيلاري أول عاصفة استوائية تضرب جنوب كاليفورنيا منذ 84 عامًا، أغرقت الطرق وأسقطت الأشجار وأجبرت جرافة على إنقاذ أكثر من عشرة من كبار السن المحاصرين بالطين في دار رعاية، خلال الساعات القليلة الماضية، بينما كانت تسير شمالًا، مما دفع إلى مراقبة الفيضانات وإصدار تحذيرات في 6 ولايات.

وذكر المركز الوطني للأعاصير في ميامي، إن إعصار هيلاري في كاليفورنيا فقد الكثير من قوته ولم تتجه سوى بقايا العاصفة فوق جبال روكي، لكنه حذر من أنه من المتوقع استمرار الفيضانات الكارثية التي تهدد الحياة والمحلية على أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة بعد هطول أمطار قياسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

إعصار هيلاري في كاليفورنبا

وقال خبراء الأرصاد إن خطر الفيضانات التي تسبب فيها إعصار هيلاري في كاليفورنيا والولايات الواقعة أقصى شمال البلاد، يوم الاثنين، كان أعلى في معظم أنحاء جنوب شرق أوريجون حتى الجبال الغربية الوسطى في أيداهو، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة محلية اليوم الثلاثاء.

وفي البداية، اجتاح إعصار هيلاري في كاليفورنيا، شبه جزيرة باها كاليفورنيا القاحلة في المكسيك كإعصار، مما تسبب في مقتل شخص واحد وفيضانات واسعة النطاق قبل أن يتحول إلى عاصفة استوائية، وهو واحد من عدة أحداث طبيعية كارثية محتملة أثرت علي كاليفورنيا يوم الأحد.

حرائق الغابات

وبعد إعصار هيلاري في كاليفورنيا، انتشرت حرائق الغابات وضرب زلزال لوس أنجلوس، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو إصابات خطيرة أو أضرار جسيمة في الولاية، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة في المناطق الجبلية حيث يمكن أن تؤدي سفوح التلال الرطبة إلى حدوث انهيارات طينية.

وقال رئيس الإطفاء مايكل كونتريراس، إنه في أحد المشاهد الدرامية، بعد إعصار هيلاري في كاليفورنيا، قام مسؤولو الإنقاذ في مجتمع كاثيدرال سيتي الصحراوي، بالقرب من بالم سبرينغز، بقيادة جرافة عبر الوحل إلى دار الرعاية المغمورة وأنقذوا 14 ساكنًا عن طريق انتشالهم وحملهم إلى بر الأمان حيث كانوا من بين 46 عملية إنقاذ نفذتها المدينة في وقت متأخر من ليلة الأحد وبعد ظهر اليوم التالي من الطين والمياه التي يصل ارتفاعها إلى 5 أقدام (1.5 متر).