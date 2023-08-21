تحذير من إعصار هيلاري في أمريكا.. فيضانات كارثية تغمر كاليفورنيا

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في أمريكا السائقين بالابتعاد عن الطرق في مدينة لوس أنجلوس وفينتورا، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الخطيرة على الطرق الناجمة عن إعصار هيلاري، والتي تستمر حتى الساعة 3 صباحًا.

ودعا المركز الوطني للأعاصير المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر إثر إعصار هيلاري والفيضانات المفاجئة، إذ من المتوقع أن يتسبب هطول الأمطار المستمر والذي يحتمل أن يكون تاريخيًا في تهديد الحياة لفيضانات كارثية محليًا وكذلك الانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.

إعصار هيلاري يتسبب في ارتفاع الأمواج

وأضافت الأرصاد أن إعصار هيلاري في شبه جزيرة باجا وجنوب كاليفورنيا قد يتسبب في تهديد وارتفاع الأمواج خلال الساعات المقبلة، وقالت السلطات الأمريكية إن المدارس ستغلق اليوم الاثنين في منطقة مدرسة باسادينا الموحدة في شمال لوس أنجلوس.

هطول أمطار قياسية بسبب إعصار هيلاري في كاليفورنيا

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن إعصار هيلاري أدى إلى تسجيل أعلى مستوى لسقوط الأمطار في جنوب كاليفورنيا، تشمل وسط مدينة لوس أنجلوس، بمقدار 1.53 بوصة، محطمة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1906، وفي لانكستر، تم تسجيل 2.72 بوصة، وهذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها هطول أمطار في هذا التاريخ في لانكستر منذ عام 1945.

حالة طوارئ في كاليفورنيا جراء إعصار هيلاري

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في معظم أنحاء جنوب كاليفورنيا مع تطبيق تحذيرات من الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الولاية جراء إعصار هيلاري حتى الساعة 3 صباحًا على الأقل.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تنسق استجابتها للعاصفة مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا، كما أنها تراقب آثار الزلزال الذي ضرب كاليفورنيا بعد ظهر اليوم، حيث يقع مركز إعصار هيلاري الآن على بعد حوالي 10 أميال جنوب شرق لوس أنجلوس، وذلك وفقًا لتحليل موقع CNN Weather ، مما جلب معه رياحًا تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة.

وضرب زلزال شدته 5.1 درجة مقاطعة فينتورا في ولاية كاليفورنيا، صباح اليوم، تزامنا مع وصول إعصار هيلاري إلى جنوب الولاية.

فوضى في الرحلات الجوية بسبب إعصار هيلاري

وسجلت هطول الأمطار أرقام قياسية بسبب إعصار هيلاري في أوكسنارد ساندبرج ومطار لوس أنجلوس ومطار بوب هوب ومطار لونج بيتش ومطار بالمديل ومطار سانتا ، حيث أحدثت فوضى في الرحلات الجوية والأحداث الرياضية.