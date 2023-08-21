كاليفورنيا تحت رحمة الطبيعة.. زلزال بقوة 5.1 درجة وإعصار هيلاري

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديدا على مقربة من مدينة أوجي، اليوم الاثنين.

من جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي مدينة أوجاي في كاليفورنيا، وعلى عمق 4.8 كيلومتر، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

تحذيرات من تساقط أمطار غير مسبوقة

في السياق حذر مركز الأعاصير بالولايات المتحدة الأمريكية من تساقط أمطار قد تكون غير مسبوقة يتوقع أن تتسبب بفيضانات كارثية محليا وفي مناطق حضرية والأخاديد في أجزاء من ولاية كاليفورنيا.

وصدرت أوامر للشواطئ بالإغلاق وسارع المواطنون إلى تخزين المياه وسلع أساسية أخرى. كما صدرت تحذيرات من فيضانات مفاجئة بل حتى زوابع في بعض المناطق.

الإعصار هيلاري سيمثل تداعيات وخطرا كبيرا لجنوب كاليفورنيا

وكانت قوة الإعصار هيلاري وصلت إلى الدرجة الثانية على مقياس سفير، سيمبسون المؤلف من خمس درجات تصاعدية قبل أن تتراجع إلى عاصفة مدارية أثناء توجهها إلى مدينة «تيخوانا» المكسيكية الحدودية ذات الكثافة السكانية.

فيما نصحت المسؤولة في الوكالة الفدرالية الأميركية لإدارة الطوارئ دين كريزويل الأهالي على أخذ المخاطر بجدية، رغم تراجع قوة الإعصار، حيث نقلت عنها شبكة «سي ان ان» قولها: «الإعصار هيلاري سيمثل تداعيات وخطرا كبيرا لجنوب كاليفورنيا».