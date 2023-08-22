ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق القانون واللوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة خلال 24 ساعة عن ضبط 110244 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت 43147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و11775 مخالفة السير بدون تراخيص، و1815 التحدث فى الهاتف أثناء القيادة، و21 مخالفة موقف عشوائي، و10 مخالفات لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.