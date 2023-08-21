ضبط 31 تاجر مخدرات وتحرير 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من الخارجين على القانون، وتحرير عدد من القضايا في مختلف المحافظات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

137 قضية تبديد وشيكات

وتمكنت حملات الداخلية من ضبط مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية- مقيم بمحافظة الجيزة محكوم عليه في 137 قضية تبديد وشيكات، بإجمالي مدد حبس بلغت 265 سنة، حال وجوده بدائرة قسم شرطة القطامية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت حملات الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 31 تاجر مخدرات في حملات أمنية مكبرة في عدد من محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع.

كما أسفرت حملات الإدارة العامة للمرور عن ضبط 112022 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظات الجمهورية، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.