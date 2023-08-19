واصلت الإدارة العامة للمرور بمحافظة الوادي الجديد توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ضبط 479 مخالفة مرورية في أسبوع بالوادي الجديد

وأسفرت جهودها خلال الأسبوع الماضي حتى اليوم السبت، عن تحرير 479 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 272 مخالفة السير بدون تراخيص، 129 مخالفة موقف عشوائي، وحجز 78 متهما من سائقي المركبات غير المرخصة.

اتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين لقواعد المرور في الوادي الجديد

وقال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي له، إنه بناءً على شكاوى المواطنين المتكررة من قيادة أطفال في عمر الظهور للموتسيكلات بدور تراخيص بالإضافة إلى السرعة الجنونية التي تعرض حياتهم للخطر، تم توجيه خلال المجلس التنفيذي لمدير الإدارة العامة للمرور بالمحافظة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وأكد محافظ الوادي الجديد أن ذلك جاء تنفيذاً لتطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.