تطورات الحالة الصحية لعادل إمام.. مصدر: «الزعيم بخير» والشائعات تُزعج أسرته

أثيرت حالة من القلق، خلال اليومين الماضيين، حول تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وذلك بعد انتشار شائعات حوله، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما في ظل ابتعاده عن الأضواء قرابة الـ3 أعوام تقريبًا.

مصدر مُقرب من «الزعيم»، كشف لـ«الوطن»، عن تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة، ولا صحة للشائعات المُثارة حوله في الأيام الأخيرة، حول تراجع حالته الصحية، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وناشد الجمهور بضرورة عدم ترديد تلك الشائعات، كونها تزعج أسرته ومُحبيه، وتلحق الضرر بهم.

وفي ضوء تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، أوضح المصدر، أنّ «الزعيم» يقضي وقته بشكلٍ طبيعي، مع أسرته وأحفاده، وكذلك يلتقي بأصدقائه المُقربين بصفة دورية.

أشرف زكي يُبدي انزعاجه من الشائعات حول عادل إمام

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعرب عن انزعاجه الشديد من مُروجي هذه الشائعات حول الفنان عادل إمام، حيث قال في تصريحات تليفزيونية: «الحمد لله الزعيم في نعمة كبيرة، وربنا يطول في عمره»، متسائلًا بقوله: «ليه إحنا البلد الوحيدة اللي بتعمل في رموزها كده».