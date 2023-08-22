السجن المشدد لمهندس اختلس مليوني جنيه في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة مهندسا بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد المبلغ المُختلس وعزله من وظيفته وإلزامه المصاريف الجنائية، لاختلاس مليوني جنيه من محل عمله بدائرة قسم كرداسة بمحافظة الجيزة.

اختلاس مبلغ مالي من جهة عمله

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 486 لسنة 2022 جنایات كرداسة، والمقيدة برقم 1 لسنة 2022 حصر أموال عامة، قيام المتهم «مهندس في إحدى الشركات» في غضون عام 2022 بدائرة قسم شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، باختلاس مبلغ مالي من جهة عمله قدره مليوني جنيه، وذلك بالمخالفة مع القانون على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم استغل وظيفته

وأضافت أوراق القضية، قيام المتهم باستغلال وظيفته من خلال التفويض الصادر له من قبل الشركة والخاص بالتعاقد مع إحدى شركات المحمول، واشترى 488 هاتف محمول بنظام التقسيط على الشركة جهة عمله.

وتابعت أوراق القضية أن المتهم استبدل نقاط الولاء الخاصة بخطوط المحمول المملوكة للشركة لدى شركة خدمات المحمول، بإجمالي مبلغ 2 مليون 342 ألف جنيه، واستولى عليها لنفسه بنية تملكها.