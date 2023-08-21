طرح شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في هذا الموعد.. اعرف الشروط والأسعار

كشف مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موعد طرح وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 لمحدودي الدخل وفوق محدودي الدخل؛ تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المسكن الكريم للمواطنين، والقضاء على البؤر العشوائية غير المنظمة.

وقال المصدر لـ «الوطن»، إن موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 5، من المقرر له أن يكون في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل 2024، لافتا إلى أن هناك شروطا موضوعة للحصول على وحدة ضمن سكن كل المصريين.

شروط الحصول على شقة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين

وأكد المصدر، أن شروط الحصول على شقة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 5، كالتالي:

- ألا يكون المتقدم سبق له واستفاد من أطروحات وزارة الإسكان من قبل.

- ألا يكون عمر المتقدم أقل من 21 سنة.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 50 سنة.

- ألا يزيد دخل المتقدم عن 6 آلاف جنيه وهو أعزب.

- ألا يزيد دخل المتقدم عن 8 آلاف جنيه وهو متزوج.

- يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة محل الإقامة أو محل العمل.

تفاصيل وحدات سكن كل المصريين 5

وأشار إلى أن تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين 5 تتمثل في أن مساحات الوحدات ستبدأ من 90 حتى 130 مترا مربعا، والأسعار ستتراوح بداية من 245 ألف جنيه حتى 360 ألف جنيه، وأن التقديم سيكون عبرالموقع الإلكتروني الذي سيتم تحديده وقت نزول الطرح رسميا، ومن ثم التوجه لبنك التعمير والإسكان لمعرفة كافة التفاصيل.