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«الإسكان»: حملة ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان

كتب:

أيمن حمزة
11:17 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
المهندس علاء منيع

المهندس علاء منيع

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن الحملة نفذت بالتعاون بين جهاز المدينة برئاسة المهندس  علاء منيع، ومسئولي الصندوق بحضور الدكتور شريف الغريب، مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، يرافقه مأمورو الضبطية القضائية بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير بالمدينة.

حملة ضبطية قضائية على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان

وأضافت أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة، مطالبة المواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعس بالإلتزامات بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعي.

المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات 

وفي ذات السياق، أوضح المهندس علاء منيع، أنه جرى المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق الحي الـ16 والحى 10، بإجمالي 110 عمارات إسكان اجتماعي، بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، كما تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الشاغرة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.