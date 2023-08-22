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القبض على موظف بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:29 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
شرطة

شرطة

اعلنت وزارة الداخلية إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى بالقاهرة

و قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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