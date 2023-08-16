شروط القبول في كلية الشرطة 2023.. التفاصيل كاملة

حددت وزارة الداخلية شروط القبول في كلية الشرطة 2023، إذ انتهت مرحلة التقديم في الكلية من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 10 أغسطس الماضي.

شروط القبول في كلية الشرطة 2023

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» شروط القبول في كلية الشرطة 2023، وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي عقد بأكاديمية الشرطة.

وهناك عدة شروط للقبول في كلية الشرطة 2023، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

كما أنه من بين شروط القبول في كلية الشرطة 2023، ألا يكون المتقدم سبق فصله من أي مؤسسة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يجتاز المتقدم لكلية الشرطة اختبارات اللياقة الصحية والبدنية والسن، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية والنفسية والسن، وألا يكون الطالب أو أقاربه على قوائم الإرهابيين.

كما أنه يجب ألا يقل طول قامة المتقدم عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم على 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط قبول الحاصلين على مؤهلات جامعية

أما فيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور و160 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

كما أنه للقبول في كلية الشرطة 2023 يجب ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراة أو ما يعادلها.