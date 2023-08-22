الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم.. اعرفها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القائمة الكاملة بـ الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم، على موقع التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، وإعلان موعد التحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن قائمة الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي علوم، متاحة الآن على موقع التنسق الإلكتروني على هذا الرابط، ويمكن للطلاب الاطلاع على الكليات من خلال دخول الموقع، واختيار الكلية التي يريدها بعد فتح التسجيل للمرحلة الثالثة.

تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والتحويل بين الكليات وتقليل الاغتراب وهي كالتالي:

- بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء15 أغسطس وحتي يوم 20.

- استنفذ 14972 طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

- توزيع 453949 طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

- ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

- التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) .

- فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب والتحويل بيتن الكليات لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من يوم 24 أغسطس حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 .

• لا توجد تحويلات ورقية.