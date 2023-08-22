أماكن شاغرة بالكليات لطلاب أدبي 2023 في تنسيق المرحلة الثالثة.. اعرفها

حملت وزارة التعليم العالي بشرى لطلاب الأدبي 2023 بإتاحة كليات شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، بعد أن بدأت يوم الثلاثاء 15 أغسطس، وانتهت يوم الأحد 20 أغسطس، بحد أدنى 60% للشعبة العلمية.

تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب أدبي 2023

وأوضحت الوزارة أنه يوجد عدة كليات شاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب أدبي 2023، إذ يمكن للطلاب التقديم لها في المرحلة الثالثة للتنسيق، وهي كالتالي:

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية نوعية فنية أسوان

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية تعليم ابتدائي الوادي الجديد

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية تعليم ابتدائي أسوان

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية تعليم ابتدائي مطروح

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنين بنها

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات المنيا

الفني للفنادق المطرية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية مطروح.