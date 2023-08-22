«التنمية المحلية»: تسليم محطة فرز مخلفات بتكلفة 39 مليون جنيه في جنوب سيناء

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة محطة الفرز الأولي بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، والتسليم الابتدائي للمدفن الصحي بالمدينة، بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 39 مليون جنيه، في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، ومتابعة وزارة التنمية المحلية، لتكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مختلف محافظات الجمهورية.

المدفن الصحي على مساحة 10 أفدنة

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ اللجنة المشكلة من وزارت التنمية المحلية والبيئة و الدفاع ممثلة في «الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة»، والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة جنوب سيناء، التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، قامت بتسليم المدفن الصحى إلى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المشروع على مساحة 10 أفدنه.

وأوضح الوزير أن المشروع عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح، مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير، ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة، وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود، ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

توريد معدات محطة الفرز

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من توريد المعدات اللازمة لمحطة الفرز الأولي بمدينة الطور، وتتضمن ميني لودر زاحف (compact loaders) + شوكة، وعدد 2 مكبس معادن، وعدد 2 مكبس مفروزات خفيفة، ومولد 100 ك.ف.أ (PRIME POWER) بخزان وقود 500 لتر، مؤكدا أن الوزارة تتابع عَلِي قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، إذ يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم التسليم النهائي للمدفن الصحي بمدينة شرم الشيخ، والذي تم الانتهاء من تسليمه للمحافظة بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه.

كما سيتم إنشاء مدفن صحي آمن بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد 3 محطات للفرز الأولي بمدن الطور ونوبيع وأبورديس بتكلفة 12 مليون جنيه.

وأكد أنّ الحكومة تسابق الزمن لتفعيل المنظومة الجديدة للمخلفات في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصرى في كافة المحافظات، مؤكدا علي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.