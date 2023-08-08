تكريم 50 متدربا على إدارة المخلفات الصلبة في الدقهلية

شهدت وزارة التنمية المحلية حفل تكريم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لأكثر من 50 متدربا من العاملين بإدارات المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة والمراكز والمدن، لاجتيازهم البرامج التدريبية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية «GIS»، ودورة تدريب المدربين «TOT»، تحت إشراف وتنفيذ استشاري دعم بناء القدرات بالمحافظة «RWA»، ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور مصطفى أسعد، ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة ناهد إسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد خليل رئيس فريق استشاري دعم تنفيذ المشروع، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات، والمهندس شكري حسين استشاري بناء القدرات، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

نجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات

وثمن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، دور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والوزارة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية وجعلها نموذج مشرف يمكن تطبيقه فى كافة المحافظات .

ومن جانبه، أشاد مصطفى أسعد، ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمجهود فريق العمل بوحدة تنفيذ المشروع بالوزارة، وفريق عمل استشاري دعم القدرات، وفريق عمل إدارات المخلفات الصلبة بالمحافظة، لتحقيق هذا الإنجاز الكبير مما يشجع البنك الأوروبى على البحث عن جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها لدعم المشاريع التنموية والبيئية التي تحقق الاستدامة.

منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة

وأكد «أسعد» ضرورة تعميم تجربة محافظة الدقهلية فى خلق منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة على كافة محافظات الجمهورية لتحقيق أقصى استفادة ووجهت الدكتورة ناهد اسكندر، مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، الشكر والامتنان للبنك الأوروبى والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي بالمنحة التى من خلالها تم تنفيذ عقد استشارى بناء القدرات وتنفيذ هذه البرامج التدريبية، والتي تدعم بدورها الاستدامة فى تنفيذ المنظومة والاستثمار في العنصر البشري، كما ثمنت دور القيادة فى المحافظة لتقديم كل الدعم وتذليل كل العقبات من أجل الوصول لهذه المخرج القيم.