بعد تصدر الإيرادات العالمية.. دور العرض المصرية تعرض «Blue Beetle» غدا

تستقبل دور العرض السينمائي المصرية فيلم «Blue Beetle»، غدا، والذي يعرض تزامنا مع عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول حول العالم، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ43 مليون دولار في أول 3 أيام في السينمات حول العالم، كما نجح في إزاحة فيلم «Barbie» من المركز الأول إلى المركز الثاني في شباك التذاكر.

تدور أحداث فيلم «Blue Beetle» في مزيج من الأكشن والكوميديا حول «هايمي رييس»، الذي يعود إلى وطنه مليئًا بالتطلعات لمستقبله بعد تخرجه من الكلية، لكنه يجد عائلته تواجه عدد من المشاكل المادية، وتقوده الصدفة إلى جسم غريب (جعران)، والذى يختاره ليكون جسده مضيفا له، وفي المقابل يمنح قوة عير متوقعة يصبح بسببها «هايمي» بطلا خارقا، وهي قصة مأخوذة من عالم قصص «DC» المصورة، وفقا لموقع «IMBD».

البرومو الدعائي لـ فيلم «Blue Beetle»

حصل الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج أنخيل مانويل سوتو، على ردود أفعال إيجابية حيث حصد الممثل شولو ماريدونيا بإشادات عديدة عن أداءه لشخصية «هايمي رييس»، حصل الفيلم على نسبة 77 % على موقع «Rotten Tomatoes»، الذي قال عن الفيلم: «فيلما منعشا عن الأبطال الخارقين يركز على الأسرة مع الكثير من الفكاهة من القلب»، بينما وصفت مجلة «فارايتي» الفيلم بـ «واحد من أنعم البدايات في تاريخ عالم DC السينمائي».