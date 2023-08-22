فيلم جديد يجمع ديف باوتيستا وجيسون موموا مع مخرج فيلم «Blue Beetle»

يستعد المخرج أنجيل مانويل سوتو، مخرج فيلم «Blue Beetle» المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، للعمل على مشروع سينمائي جديد يجمع ديف باوتيستا وجيسون موموا بعنوان «The Wrecking Crew»، وأكدت صحيفة «هوليوود ريبورتر» أنَّ كلا النجمين كانا يجريان محادثات من أجل الفيلم قبل بدء إضراب الممثلين الشهر الماضي.

فيلم «The Wrecking Crew» هو عمل كوميدي عن علاقة بين الأصدقاء، وهو من تأليف جوناثان تروبر، مبتكر المسلسل التلفزيوني «Warrior»، وكان انتهى من كتابة السيناريو وأغلق صفقته قبل بدء إضراب الكتاب في يونيو الماضي، يقوم جيفري فيرسون الذي عمل مع جيسون موموا في المسلسل التلفزيوني «Frontier» بإنتاج الفيلم.

تفاصيل فيلم «Blue Beetle»

وعلى الجانب الأخر، يحتفل المخرج أنجيل مانويل سوتو لإطلاق فيلم «Blue Beetle» في دور السينما، والذي يعتبر أول فيلم بطل خارق من صناعة وبطولة لاتينين، قائلا: «أردنا أن نرى تاريخنا وتراثنا على الشاشة الكبيرة، بطريقة محترمة وكانت تلك فرصة لا نريد أن نفوتها».

ويجمع الفيلم في بطولته عدد من الأبطال منهم: شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بالإضافة إلى سوزان سارندون، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 43 مليون دولار خلال 3 أيام في دور العرض السينمائي.