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نتيجة تنسيق كليات البنات جامعة عين شمس 2023

كتب:

بسمة عبدالستار
01:44 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
كلية البنات- صورة أرشيفية

كلية البنات- صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كليات البنات جامعة عين شمس 2023، وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الكليات والمعاهد، والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق كليات البنات جامعة عين شمس 2023

كلية علوم بنات عين شمس 327.0 درجة.

- كلية علوم بنات عين شمس رياضة 288.0 درجة.

- كلية تربية بنات عين شمس 287.5 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 270.0 درجة.

- كلية تربية بنات عين شمس رياضة 258.0 درجة.

كلية آداب بنات عين شمس 256.0 درجة.

- كلية اقتصاد منزلى بنات عين شمس 250.5 درجة.

- كلية تربية بنات عين شمس أدبي 316.0 درجة.

- كلية آداب بنات عين شمس أدبي 302.5 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس أدبي 299.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس أدبي 291.0 درجة.

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