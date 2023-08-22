«الداخلية»: القبض على 4 متهمين في مشاجرة بالمعصرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مشاجرة وقعت بين طرفين بمنطقة المعصرة في محافظة القاهرة، حيث تم ضبط 4 متهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت التحريات أن قسم شرطة المعصرة، بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بيع قطعة أثرية

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، و3 أشخاص آخرين، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم مبلغ مالي.

وتبين وقوع المشاجرة إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب قيام الطرف الثاني بالنصب والاحتيال على الطرف الأول، والاستيلاء على مبلغ مالى منه مقابل إيهامه ببيع قطع أثرية له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.