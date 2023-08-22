13 كلية حقوق انتساب موجه متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

عاد الأمل لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وإعلان وجود أماكن شاغرة بالعديد من الكليات والمعاهد لطلاب المرحلة الثالثة، فلم يضع حلمهم بالالتحاق بالتعليم الجامعي خاصة مع وجود أماكن شاغرة في 13 كلية حقوق، التي تعد حلما للكثيرين، آملين بالالتحاق بالعديد من الوظائف القانونية ما بين السلك القضائي والدبلوماسي والمحاماة فضلا عن إمكانية العمل بالشؤون القانونية لمختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

خريطة كليات الحقوق إنتساب بتنسيق الثانوية العامة

وتنشر «الوطن» لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة خريطة كليات الحقوق المتاحة لطلاب المرحلة الثالية بتنسيق الثانوية العامة 2023 وفقا لموقع التنسيق وهي:

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة القاهرة

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنصورة

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنوفية

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسوان

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسيوط

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بنها

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة بني سويف

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة حلوان

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة طنطا

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة عين شمس

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة السادات.

رابط وخطوات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة التقديم للتنسيق والاختيار بين كليات الحقوق المتاحة عبر رابط موقع التنسيق، واتباع الخطوات التالية:

- كتابة الرقم القومى.

- كتابة رقم الجلوس.

- تسجيل الرغبات.

- إجتياز إختبار التحقق.

- إضغط على أيقونة موافق.