حفلات كاملة العدد.. فعاليات مهرجان العلمين في أسبوعه الأخير

كشفت الإعلامية سارة سراج، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، تفاصيل مفاجآت مهرجان العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس، قائلة إنَّه من المقرر إحياء كلا من الفنانين محمود الليثي ومسلم ومحمد عدوية لحفل غنائي، فضلًا عن الفعاليات المختلفة يوم 25 أغسطس، إذ يشهد حفل الرابر العالمي راس وأيضا حفل شارموفرز وعرض لستاند آب كوميدي.

حفل فرقة كايروكي بالعلمين

وأضافت «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «نشهد حفلًا غنائيًا ضخمًا للباند الشهير كايروكي يوم 26 أغسطس»، متابعة أنَّ مهرجان القاهرة للدراما يُقام بشكل استثنائي في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة.

وتابعت أنَّ الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تختلف عن نظيرتها الأولى التي كانت مقامة بالقاهرة، إذ تضم استفتاءً خاصًا بالجمهور وجوائز خاصة به، مشيرة إلى أنَّ الجمهور سيكون له الحق في اختيار أفضل فنان دور أول ودور ثاني فضلا عن أفضل ممثل صاعد وغيرها من الجوائز التي ستكون مقدمة باستفاء الجمهور.

نسخة مهرجان الدراما الاستثنائية

وكشفت «سراج» عن الطريقة الخاصة باستفتاء الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما المقرر انطلاقه ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قائلة: «الجمهور حاليا يدخل على الصفحة الخاصة بمهرجان القاهرة للدراما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن ثم يختار الفنان المناسب للجوائز الخاصة بالمهرجان».