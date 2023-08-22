ختام فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات في العلمين الجديدة 

تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات بطولة مصر الدولية لرياضة المحركات ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالوزارة، وسط حضور جماهيري مميز.

رياضة المحركات سباق الرالي بالصحراء المفتوحة

وشهدت فعاليات اليوم الثلاثاء، من بطولة مصر الدولية لـ رياضة المحركات سباق الرالي بالصحراء المفتوحة بمدينة العلمين، مشاركة العديد من سيارات الدفع الرباعي ومجموعات من الفرق الخاصة بالراليات.

كما تضمنت فعاليات البطولة منافسات فئة الدريفتات بحلبة وان إليفين، وسط حضور كبير من محبي رياضة السيارات في مصر، وبطولة الدراج ريس لأول مرة في مصر.

تنوع الأنشطة والبرامج الرياضية

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمختلف الفعاليات التي يتضمنها مهرجان العالم علمين، والإقبال الكبير من قبل المواطنين والسياح على المشاركة فى تلك الفعاليات، إضافة إلى تنوع الأنشطة والبرامج الرياضية التي تشهد تنافسًا قويًا بين جميع المشاركين في أجواء مميزة.

ولفت الوزير إلى انتشار رياضة سباق السيارات والتي تجد إقبالا كبيرا من الممارسين من جهة، وحرص الجماهير على مشاهدة منافساتها من جهة أخرى، مشيرا أن الوزراة تعمل على نشر تلك الرياضة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.