أطفال «بشاير الخير» في زيارة ترفيهية لمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أطفال بشاير الخير في زيارة ترفيهية لمدينة العلمين الجديدة».

زيارة ترفيهية

من مدينة بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية، جاء الأهالي في زيارة ترفيهية ومعرفية بالمشروعات التي يتم تنفيذها في العلمين، وذلك في إطار مشروع «يلا نبدع» الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة اطلاع الشباب، وبخاصة من المدن المطورة على المشروعات القومية المختلفة.

ردود فعل واسعة على مهرجان العلمين

وتأتي الزيارةُ بعد ردود الفعل الواسعة لمهرجان العلمين الذي وضع المدينةَ على خارطة المدن السياحية الكبرى، إذ قالت الدكتورة مروة زكي مدرسة بكلية الفنون الجميلة في جامعة الإسكندرية: «نحن في زيارة مع أبنائنا من بشاير الخير ضمن برنامج الزيارات لرعاية المتميزين، وهذا المشروع مستمر منذ 3 سنوات».

وأضافت: «نرغب أن يرى أبناءنا واقع الحياة خارج أسوار مدينة بشاير الخير والمشروعات القومية التي تبنيها الدولة ومدينة العلمين الجديدة التي تعتبر واحدة من أكبر مشروعات الدولة المصرية وتشهد مهرجانًا رائعًا».