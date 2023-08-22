مسرح الشارع يتوهج مع نجوم الطرب الأصيل في ختام فعاليات مهرجان العلمين

رصدت شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة dmc، أبرز فعاليات وأنشطة مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: «يتبقى 4 أيام من المحطة الأخيرة لمهرجان العلمين الجديدة، ونشهد اليوم ليلة من عروض التراث الشعبي بكل شوارع المدينة التي تقدمها أكثر من 4 فرق من محافظات مختلفة هي: بورسعيد، الإسكندرية، سوهاج، المنيا».

فعاليات مهرجان العلمين غدا

وأضافت «الدسوقي»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية «dmc»: «نشهد غدا الأربعاء عرض للفنان عبدالحليم حافظ والفنانة شادية عن طريق عرائس الماريونيت خلال أنشطة وفقرات مسرح الشارع ليقدموا أغاني وسهرة رائعة تجذب الأطفال والشباب وليس فقط الكبار، وهذا يؤكد ارتباط المواطنين بالفن المصري الأصيل رغم تعاقب واختلاف الأجيال والأزمنة».

أقوى سهرات مدينة العلمين

وتابعت: «يوم الخميس الموافق 24 أغسطس يعد أقوى سهرات مدينة العلمين وتعتبر ختام المهرجان، إذ تستقبل المدينة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الاستثنائية إذ سيتم الاحتفال بمرور 60 عام على الدراما المصرية وإذاعة أول عمل درامي مصري»، مشيرة إلى أنه من المنتظر انطلاق حفل المطرب الشعبي محمود الليثي خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل.