«اتصالات النواب»: الحكومة تبحث تطبيق التصويت الإلكتروني بالمحافظات الحدودية

كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن دراسة الحكومة لمقترح تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة بعدد من المحافظات الحدودية وذلك بهدف التيسير على الناخبين وكبار السن.

التحول الرقمي في العملية الانتخابية

وقال «بدوي»، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع هيئة البريد المصري تعقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لتفعيل توقيع البروتوكول الذي تمّ توقيعه اليوم ضمن الاستعداد للإجراءات الانتخابية المقبلة.

وأشار إلى أهمية استخدام التحول الرقمي في العملية الانتخابية وذلك في إطار الطفرة التي تشهدها الجمهورية الجديدة، لافتًا إلي أنَّ بروتوكول التعاون الذي تم اليوم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وهيئة البريد المصري يستهدف نقل المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية من المقر الرئيسي إلي المقرات الفرعية،

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح أنَّ زيادة عدد مكاتب هيئة البريد على مستوي الجمهورية عززت من دورها في الانتخابات المقبلة، مشددًا على متابعة اللجنة مع هيئة البريد المصري استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار بروتوكول التعاون الذي تمّ توقيعه البوم مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت أولى اجتماعاتها، اليوم، لبحث الإجراءات اللوجستية استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة.