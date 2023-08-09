وفد «الوطنية للانتخابات» يهنئ رئيس قضايا الدولة بمنصبه الجديد

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفد من أعضاء اللجنة، الذي قدم له التهنئة بمناسبة توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة.

خلال اللقاء، جرى بحث أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين هيئة قضايا الدولة، و«الوطنية للانتخابات»، وأعرب المستشار وليد حمزة، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود، في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس هيئة قضايا الدولة، عن بالغ امتنانه للمستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حسن التعاون البناء بين الهيئتين، لما فيه صالح الوطن.