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المستشار أحمد بنداري رئيسا للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

كتب:

محمد أيمن سالم
11:21 م | الخميس 22 يونيو 2023
الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستكمال تشكيل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون المستشار أحمد بنداري مديرا للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائبا لمدير الجهاز التنفيذي، لمدة 4 سنوات.

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بقلم محمد أيمن سالم