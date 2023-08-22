إغلاق طريق الفيوم لتنفيذ الممشى السياحي للمتحف المصري الكبير.. ما البدائل؟

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الغلق الكلي لطريق الفيوم بالاتجاهين «بالتناوب»، وذلك لمدة 6 أيام، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير أعلى (ميدان الرماية / طريق الفيوم)، الذي يربط بين المنطقة الأثرية «الأهرامات» والمتحف المصري الكبير.

تعيين طرق بديلة

وأشارت الإدارة العامة للمرور، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، على النحو التالي:

الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 الساعة 12 صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 24/8/2023.

الاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق إسكندرية الصحراوي اتجاه الفيوم بدءً من يوم الجمعة الموافق 25/8/2023 الساعة 12 صباحًا وحتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023.. مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:-

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذي تم استحداثه «الطريق البديل» ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه الفيوم يتم الدخول يمينًا إلى الطريق الذى تم استحداثه «الطريق البديل» ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.