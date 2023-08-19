بعد غلق طريق الواحات 6 أشهر.. اعرف التحويلات المرورية البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لطريق الواحات لمدة 6 أشهر، من أجل استكمال تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق.

ومن المقرر وفق المعلن، أن يجري غلق الطريق في منطقة الأعمال من الجهة المقابلة لمحطة الوقود حتى الجهة المقابلة لمحطة مياه شرب 6 أكتوبر، بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه مناطق 6 أكتوبر.

طرق بديلة لطريق الواحات

ونعرض فيما يلي، الطرق البديلة بعد غلق طريق الواحات وفق الإدارة العامة للمرور، التي أشارت إلى استمرار تنفيذ أعمال التطوير على مدار الـ24 ساعة، ابتداءً من الساعة 12 صباح أمس الجمعة، حتى صباح الجمعة 16 فبراير من العام المقبل.

ونفذت تحويلات لحركة المرور بطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم، إلى الطريق المستحدث للدخول إلى مسار التحويلة، كما يلي:

- حركة السيارات القادمة من طريق الفيوم، وترغب بالسير اتجاه مناطق الحي المتميز، تسلك الرامب الأول (المستحدث) المؤدي إلى طريق الخدمة، وصولاً إلى مدخل الحي المتميز.

- حركة السيارات بطريق الواحات بالإتجاه القادم من طريق الفيوم، وترغب بالسير اتجاه مناطق مدينة 6 أكتوبر، عليها أن تسلك الرامب الثانى (المستحدث) المؤدي إلى الطريق الرئيسي البديل، واستكمال السير بمسار التحويلة للعودة مرة أخرى، لطريق الواحات الرئيسي عقب تجاوز منطقة الأعمال.