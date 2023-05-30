«مرور الجيزة»: غلق فتحة دوران ميدان الرماية كليا لإنشاء ممشى المتحف الكبير

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق فتحة الدوران الكائنة في ميدان الرماية «بداية طريق الفيوم» كليا، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير «أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم»، لربط المنطقة الأثرية «الأهرمات» والمتحف المصري الكبير.

استحداث فتحة دوران أخرى

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الجهات المعنية باستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150 مترًا ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام لمدة شهرين بدءًا من الساعة 12 صباحًا يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023 وحتى يوم الأحد الموافق 30-7-2023.

الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال

وأشار إلى أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.