تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية اليوم

ظهرت كثافات مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، وانتشر رجال المرور لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

تفاصيل الحالة المرورية

في شارعي التحرير ومحيي الدين أبو العز بمنطقة الدقي ظهرت سيولة مرورية، وكذلك في شارع السودان وميدان التحرير.

وفي شارعي فيصل والهرم بالجيزة ظهرت كثافات مرورية، وكذلك في شوارع جامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن وشارع البحر الأعظم.

وظهرت كثافات مرورية متحركة في محور 26 يوليو ومنطقة مصر الجديدة وشارع رمسيس وشارع جسر السويس في اتجاه العباسية وشارع رمسيس حتى نفق الأزهر، وكذلك في ميدان التحرير ومنطقة رمسيس أعلى كوبري أكتوبر.

وانتشرت الخدمات المرورية في كل الطرق لضبط المخالفات المرورية بجميع أنواعها ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة خلال القيادة.

كما يستعين رجال المرور بالأوناش لإزالة السيارات المعطلة من الطرق، والتي قد تتسبب في تعطل الحركة المرورية.