شركة توزيع أغنية «العقد» عن الخلاف مع إليسا: حاولنا الحل وديا دون جدوى

أصدرت شركة وتري للإنتاج والتوزيع الرقمي، بيانًا صحفيًا، قبل قليل، على خلفية نزاعها القانوني مع الفنانة إليسا، وتسببها في حظر أغنية «العُقد»، من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل أيام.

وقالت «وتري» في بيانها: «مع محبتنا وكامل احترامنا للنجمة الكبيرة إليسا، بالرغم من الخلاف الحاصل، ولأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، يهمنا إيضاح ما يلي: لم ولن يكون ما نقدم عليه للعرقلة أو بهدف الأذيّة، إنّما نحن شركة تنحني أمام الأحكام القضائية، ولا تسلك سوى طريق الحق».

وأوضحت الشركة، أنها وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ كافة التدابير القانونية حفاظًا على حقوقها، إذ أنها بانتظار ما ستؤول إليه الدعوى المقامة في دبي، حيث إنها المؤهلة الوحيدة للبت في الخلاف القائم بين الطرفين حسب العقد، مُشيرة إلى حاولت مرارًا وتكرارًا حل الخلاف بشكلٍ ودي، ولكن دون الوصول لأي نتيجة إيجابية.

وأبدت «وتري» ترحيبها بأي حلول ودية، قد تُنهي هذا الخلاف القائم: «نؤكد أنه لا مانع لدينا من التوصل لحل يُرضي الطرفين، على أن يُحفظ لكلّ ذي حق حقه، وذلك لنصرة الفن واستكمالًا لواجبنا في عالم الموسيقى والترفيه».

وكانت إدارة موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قد قررت قبل أيام حظر أغنية إليسا الجديدة، التي تحمل اسم «العُقد»، بعد ساعات قليلة من طرحها، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في أول تعاون فني بينهما، وهي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

إليسا تعلق على حظر أغنية العقد

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، حيث كتبت قائلة: «عقدي مع وتري أصلآ انتهى بتاريخ 12 أغسطس / آب، بس يبدو إن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادًا لعقد منتهي».

عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو… — Elissa (@elissakh) August 20, 2023

وأضافت الفنانة إليسا، «بس هالقضية ما بتمنعكم إن تسمعوا الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها، إذا كانت انحلت الإشكالية واليوم أكتر من أي وقت صرت متأكدة أنه أهم قرار أخدته مع شركة وتري أن تركتن وفهمكن كفاية».

وتقول كلمات أغنية «العُقد»: «بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها».