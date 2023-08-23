هل يمكن الحجز أون لاين؟.. اعرف طريقة شراء تذاكر مهرجان القلعة 2023

ساعات قليلة وتنطلق أولى حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ31، يوم 25 أغسطس 2023، وتستمر فعالياته حتى 7 سبتمبر المقبل، وينتظر كثيرون تلك الحفلات التي يشارك فيها كبار النجوم بأسعار زهيدة، ويحرصون على حجز التذاكر لحضور ليلة مميزة يستمعون فيها لمطربهم المفضل.

وكشفت دار الأوبرا المصرية، العديد من التفاصيل حول مهرجان القلعة، وخاصة التذاكر التي يتساءل عنها الكثيرون وكيفية الحجز.

كيفية حجز تذاكر حفلات مهرجان القلعة 2023

وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان القلعة 2023، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بأسعار تذاكر رمزية تبلغ 60 جنيها.

وأكدت دار الأوبرا في بيانها، أنه لا يوجد حجز للتذاكر أون لاين، مشيرة إلى أنه الحجز يكون من شباك تذاكر القلعة في نفس يوم الحفل بساعات قليلة.

النجوم المشاركون في المهرجان

ويشارك في حفل مهرجان القلعة العديد من النجوم منهم، نسمة محجوب، فايا يونان، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي، غالية بن علي، الشيخ ياسين التهامي، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، علي الحجار، عزيز مرقة، مدحت صالح، الموسيقار عمر خيرت.