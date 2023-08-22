نتائج تنسيق الجامعات في المرحلة الثانية بالمحافظات.. القائمة الكاملة بالدرجات

ضمت نتائج المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات العديد من كليات القسم العلمي بالمحافظات بشعبيتة العلوم والرياضة، بعضها يصفه البعض بأنه «كليات قمة» الطب البيطرى والحاسبات والمعلومات ما أتاح الفرصة لطلاب الثانوية العامة لتحقيق أحلامهم والالتحاق بالكليات التى رغبوا بها.

وجاءت نتائج تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات مفرحة لطلاب القسم العلمي وتضم العديد من الكليات والمعاهد بمختلف الجامعات المصرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات

وتقدم «الوطن» لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة القائمة الكاملة لنتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات للقسم العلمى علوم ورياضة بالمحافظات، والحد الأدنى للالتحاق بها كالتالي:

- الحد الأدنى للالتحاق بكلية الحاسبات والمعلومات 87%.

- الحد الأادنى للإلتحاق ب كلية الذكاء الاصطناعي 86.95%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البيطري 85.9%.

- الحد الأادنى لتنسيق كليات التمريض 80.60%.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية العلوم 79.7%.

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات

وجاء تنسيق كليات حاسبات ومعلومات بالقسم العلمي بالمحافظات بالمرحلة الثانية كالتالي:

- تنسيق حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق علوم 361

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات قناة السويس علوم 360

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

- تنسيق كلية حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

- تنسيق كلية ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 357.5

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

تنسيق طب بيطرى المرحلة الثانية

- تنسيق كلية طب بيطري الزقازيق 361

- تنسيق كلية طب بيطري كفر الشيخ 360.5

- تنسيق كلية طب بيطري سوهاج 360.5

- تنسيق كلية طب بيطري جنوب الوادي 359

- تنسيق كلية طب بيطري المنوفية 358

- تنسيق كلية طب بيطري الإسكندرية 358

طب بيطري القاهرة 356.5

- تنسيق كلية طب بيطري الوادي الجديد 352.5