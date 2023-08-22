«القاهرة الإخبارية»: وزيرة التجارة الأمريكية تزور الصين 27 أغسطس

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان: «الوزيرة ريموندو تتطلّع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحدّيات التي تواجهها الشركات الأمريكية ومجالات التعاون الممكنة».

تعميق التواصل بين الولايات المتحدة والصين

وقالت واشنطن إن زيارة الوزيرة الأمريكية تستند إلى اتفاق الرئيسين، شي جين بينج، وجو بايدن في بالي العام الماضي، على تعميق التواصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن مجموعة من القضايا.

وتأتي الزيارة المرتقبة لريموندو في أعقاب زيارات رسمية لمسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إلى الصين، في حين تسعى واشنطن إلى تخفيف التوترات مع بكين.

تحسين الاتصالات بين الجانبين

وزارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين الشهر الماضي، مُؤكدة الحاجة إلى منافسة اقتصادية صحية وإلى تحسين الاتصالات بين الجانبين، كما حضّت على التعاون بشأن التهديد الخطير الذي يشكله تغير المناخ.

وفي يونيو، سافر وزير الخارجية، أنتوني بلينكن إلى بكين حيث التقى «شي» وقال إنه جرى إحراز تقدم بشأن عدد من مصادر الخلاف الرئيسية، لكن لم تؤدّ أيّ من الزيارتين إلى انفراج كبير في العلاقات بين القوتين اللتين تختلفان حول كلّ شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.