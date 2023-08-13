مسؤول أمريكي سابق: استثمارات تكنولوجيا التسليح في الصين مثيرة للقلق

قال هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقاً، إن قرار الرئيس جو بايدن، الذي وقعه الأسبوع الماضي، يستهدف الحد من الاستثمارات الأمريكية التكنولوجية في الصين، في المجالات التي لها تطبيقات عسكرية، أو التي تتعلق بتطوير الأسلحة، مثل الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «كلينك»، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأحد، أن الغرض الرئيسي من التطور التكنولوجي هو التعزيز الاقتصادي والعسكري، فغرض القرار الأمريكي هو الأمن الوطني في المقام الأول.

ولفت مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقاً إلى أن هناك الكثير من التكنولوجيا الحساسة جداً التي تستخدم في ميادين المعارك، والصين تستثمر كثيراً في مجال التكنولوجيا العسكرية، وتعزز من قدرات الجيش الصيني، الذي أصبح أكثر عدوانية من خلال أنشطته في المنطقة، وهذا يطرح الكثير من المخاوف لدى عدد من الدول، منها الولايات المتحدة.