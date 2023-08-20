إلهام شاهين لـ«الوطن»: تجمعني «كيمياء فنية» مع أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

أعربت إلهام شاهين، عن سعادتها لوجودها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، التي ستنطلق 24 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، بجانب الفنان كريم عبد العزيز، والكاتب عبد الرحيم كمال، والمخرج جمال عبد الحميد، والناقد طارق الشناوي.

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن»، إنّ لجنة التحكيم، بدأت التحضيرات منذ شهر تقريبًا، «هذه الفترة، كانت لمُشاهدة ما فاتنا من مسلسلات، حتى نمنح الجوائز لمن يستحق، متابعة «كنت شاهدت غالبية الإنتاجات الدرامية المصرية، قبل وجودي في المهرجان، خاصة وأنا حريصة على المتابعة والاطلاع طوال الوقت، وكانت هناك مسلسلات قليلة جدًا لم أكن أشاهدها وقت عرضها، لكن انتهيت من متابعتها مؤخرًا».

واستطردت إلهام شاهين، أنه رغم وجود «كيمياء» بين أعضاء لجنة التحكيم، إلا أن هناك وجهات نظر مُختلفة تجاه الأعمال الدرامية المُشاركة، متابعة أنّ «ذلك أمر طبيعي وصحي، ويُعزز من مسألة التقييم، والتي تُعد صعبة للغاية، بسبب وجود أعمال متميزة كثيرة، فندخل في نقاشات مُكثفة، حتى نستقر على العمل الأفضل»، مؤكدة أنّ الدورة الثانية بها العديد من المفاجآت، إلا أنها ترفض الإفصاح عنها حاليًا.