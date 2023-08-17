إلهام شاهين عن مهرجان الدراما: يحيى الفخراني رشحني للتواجد في لجنة التحكيم

أبدت الفنانة إلهام شاهين، سعادتها البالغة لمُشاركتها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الثانية من مهرجان الدراما، التي ستنطلق 24 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين الجديدة، موضحة أنه جرى ترشيحها من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مؤكدة أنها رحبت بالمُشاركة على الفور، «وافقت في وقتِ قصير للغاية، ولم أتردد لحظة، وبدأت معهم التحضيرات».

لجنة تحكيم مهرجان الدراما على مستوى عالٍ جدًا من الاحترافية

أشادت إلهام شاهين، لـ«الوطن»، بأعضاء لجنة تحكيم الدورة الثانية لمهرجان الدراما، والتي تضم كلّ من الفنان كريم عبد العزيز، والمخرج جمال عبد الحميد، والمؤلف عبد الرحيم كمال، والناقد طارق الشناوي.

وقالت: إن «لجنة التحكيم هذه الدورة على مستوى عالٍ جدًا، فـ كريم، هو أكثر نجم محبوب على المستوى الجماهيري والفني، وحقق نجاحات فنية ضخمة في السنوات الأخير، كما أنه صاحب أعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية كلها، من خلال فيلم (بيت الروبي)، أما جمال عبد الحميد فهو مخرج كبير جدًا في عالم الدراما التليفزيونية، وقدّم العديد من الأعمال الناجحة، مثل (زيزينيا)، كما أنني تعاونت معه في مسلسل (الإمبراطور)، ويُعد من المسلسلات المُميزة في مشواري الفني».

عبد الرحيم كمال من أهم كُتّاب الدراما التليفزيونية

وتابعت في حديثها عن مهرجان الدراما، «عبد الرحيم كمال، من أهم كُتّاب الدراما التليفزيونية في الوقت الحالي، رغم أنني لم أتعاون معه من قبل، لكن أحترم كل أعماله الدرامية، مثل مسلسل (جزيرة غمام) الذي حصد العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات والاستفتاءات.

كما كانت بدايته مع الفنان الراحل نور الشريف، وكونّا ثنائي فني مميز جدًا، لسنواتٍ عدة، والأمر ذاته مع الفنان يحيى الفخراني، فهو من الكُتاب الذي نعتز بوجودهم على الساحة الفنية»، مضيفة «طارق الشناوي، من أهم النقاد الموجودين على الساحة حاليًا، إذ أنّ عناصر لجنة التحكيم أكثر من رائعة، وأنا تشرفت بالتواجد معهم، كونها تضم قامات كبيرة أحترمهم وأحبهم».