«القاهرة الإخبارية»: روسيا دمرت قاربا عسكريا أمريكي الصنع في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قواتها دمرت قاربًا عسكريًا أمريكي الصنع قرب جزيرة الثعبان في البحر الأسود، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

وأصبحت جزيرة الثعبان الصغيرة رمزًا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى لاندلاع الأزمة، حينما خاطب ضباط روس بأسطول موسكفا الروسي الرئيسي بالبحر الأسود الحرس الأوكرانيين المتمركزين هناك عبر أجهزة اللاسلكي، وأمروهم بالاستسلام أو الموت.