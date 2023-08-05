«القاهرة الإخبارية»: روسيا تعترض مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إنها أرسلت طائرة مقاتلة من طراز «سوخوي-30» لمنع طائرة مسيّرة أمريكية من اختراق حدود روسيا فوق البحر الأسود، وفًقا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الطاقم الروسي حدد الطائرة المسيّرة بأنها طائرة استطلاع، تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز «إم.كيو-9 إيه ريبر»، التي ابتعدت على الفور عن الحدود، لدى اقتراب المقاتلة الروسية منها.