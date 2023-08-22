لطلاب المرحلة الثالثة 2023.. 10 كليات سياحة وفنادق متاحة في الجامعات

حددت وزارة التعليم العالي لطلاب المرحلة الثالثة 10 كليات سياحة وفنادق متاحة في الجامعات، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية يوم الأحد 20 أغسطس، وظهور نتيجة تنسيق مختلف الكليات بها، ويسعى العديد من طلاب الثانوية العامة لحسم مصيرهم ومعرفة الكليات التي يدرسون بها.

10 كليات سياحة وفنادق متاحة في الجامعات

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب الالتحاق والتسجيل في 10 كليات سياحة وفنادق متاحة في المرحلة الثالثة لأقل من 60% في الشعبة العلمية وجاءت الكليات كالآتي:

- سياحة وفنادق الإسكندرية.

- سياحة وفنادق حلوان المنيل.

- سياحة وفنادق مطروح.

- سياحة وفنادق الأقصر.

- سياحة وفنادق المنيا.

- سياحة وفنادق المنصورة.

- سياحة وفنادق الفيوم.

- سياحة وفنادق مدينة السادات.

- سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية.

- سياحة وفنادق بني سويف.

التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

يمكن للطلاب التقديم في المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2023، لأقل من 60% للشعبة العلمية وأقل من 58% للشعبة الأدبية، ويجرى التسجيل في التنسيق من خلال رابط التنسيق المحدد من الوزارة.