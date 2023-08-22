أخبار روسيا.. تدمير سفينة عسكرية أمريكية الصنع تقل أوكرانيين في البحر

في آخر اخبار روسيا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إنَّ قواتها دمرت زورقًا عسكريًا سريعًا أمريكي الصنع يقل عسكريين أوكرانيين شرق جزيرة سنيك في البحر الأسود، وهي السفينة الثانية التي تدعي أنها هاجمتها في غضون ساعات قليلة.

واستكمالًا لمعرفة أخبار روسيا، أضافت الوزارة، أنَّ طائرة حربية روسية أسقطت السفينة التي قالت إنها كانت تقل مجموعة إنزال أوكرانية، مع عدم ذكر المزيد من التفاصيل..

أخبار روسيا

وأوقفت روسيا نشاطهما في المنطقة بعد انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان الملاحة الآمنة لسفن الحبوب في البحر الأسود الشهر الماضي، وذلك ضمن أبرز اخبار روسيا.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، ذكرت الوزارة بشأن أخبار روسيا لن تتوقف، بل إن قواتها أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق البحر الأسود، على بعد 25 ميلاً شمال غرب شبه جزيرة القرم، كجزء من الاشتباكات المتصاعدة في الممر المائي منذ انسحاب موسكو من صفقة تصدير الحبوب الرئيسية في يوليو.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر تطبيق تيليجرام، إنَّ أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة هجومية بدون طيار في كل من منطقتي العاصمة كراسنوجورسك وتشاستسي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنَّه لم تقع إصابات.

أخبار روسيا.. مطارات موسكو تخرج عن الخدمة

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن مصدر في خدمة الطيران، قوله إن َّالحركة الجوية في مطارات فنوكوفو وشيريميتيفو ودوموديدوفو بموسكو توقفت لفترة وجيزة أثناء سقوط الطائرة بدون طيار.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنَّ طائرتين أوكرانيتين أخريين أسقطتا أيضا فوق منطقة بريانسك بالقرب من الحدود الأوكرانية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.