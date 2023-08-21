الرئيس الأوكراني: واثق من خسارة روسيا أمامنا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثقته من خسارة روسيا حربها ضد بلاده التي بدأت نهاية فبراير 2022.

ثقة فى خسارة روسيا ضد أوكرانيا

وتابع الرئيس الأوكراني في خطاب له أمام جمع قريبا من البرلمان الدنماركي أثناء زيارته لكوبنهاجن بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «اليوم نحن واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب، أنا على ثقة من أننا سننتصر لأن الحقيقة إلى جانبنا».

هتاف من الحضور

هتف الحضور ملوحين بأعلام دولة أوكرانيا، وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد إعلان هولندا والدنمارك نيتهما إمداد أوكرانيا بمقاتلات إف 16 الأمريكية للعمل على تعزيز القدرات الجوية في الوقت الذي تواصل أوكرانيا الهجوم المضاد لصد القوات الروسية في الشرق.

أهمية التعاون

واستطرد الرئيس الأوكراني: «الأهم هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا معا، نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمون، الحرية مهمة وأوروبا مهمة، سيكون نصرا مشتركا، نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا».

تعليق السفير الروسي في الدنمارك

وسترسل الدنمارك 19 طائرة من فئة إف 16، 6 منها بحلول نهاية هذا العام و8 العام المقبل و5 في عام 2025، وردا على ذلك أصدر السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين، تحذيرات من قرار كوبنهاجن، معتبرا إياه تصعيدا للأزمة، مشيرا إلى أن هذا التصرف يثبت أن أوكرانيا لا تريد السلام وتدفع بشعبها نحو الهاوية وسط توقع سقوط ضحايا جدد.